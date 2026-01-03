Ученые назвали лучшее время для наблюдения звездопада Квадрантиды

Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика активности в 03:00 по бакинскому времени 4 января. Наилучшим для наблюдений станет время с полуночи и до рассвета при условии безоблачного неба, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария, передает Day.Az.

"Метеорный дождь Квадрантиды лучше наблюдать после полуночи, так как радиант звездопада набирает достаточную высоту во второй половине ночи. Для того, чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там будет располагаться радиант Квадрантид", - уточнили астрономы, добавив, что пика активности поток достигнет в 02:00 мск 4 января.

Ожидаемая мощность первого звездопада наступившего года - до 120 метеоров в час. Это медленные и хорошо заметные "падающие звезды", среди которых может быть много болидов. Область их вылета находится в созвездии Волопаса, под ручкой ковша Большой Медведицы.

"Радиант виден всю ночь, а в средних широтах не заходит за горизонт. Однако условия наблюдения в этом году не благоприятные, так как Луна в ночь пика близка к полнолунию (3 января)", - также пояснили в планетарии.