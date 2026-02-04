Ученые зафиксировали восемь сильных вспышек на Солнце

Восемь вспышек предпоследнего класса мощности (М) зафиксировано на Солнце 4 февраля. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), передает Day.Az.

Всего к настоящему моменту на Солнце зафиксировано восемь вспышек класса М. Первая - М2.0 - произошла в 02:50.

Отмечается, что самая сильная вспышка произошла около 6 утра. "4 февраля в 06:39 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N13E05) зарегистрирована вспышка М4.9 продолжительностью 24 минуты", - уточняется в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.