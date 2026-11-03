Собаки могут учуять приступ эпилепсии даже у незнакомого человека

Даже необученные собаки способны распознавать запах, связанный с эпилептическим приступом, у незнакомого человека. К такому выводу пришли исследователи из Миланского университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы опубликованы в журнале Annals of the Italian National Institute of Health (AINIH).

В эксперименте участвовали 30 собак разных пород. Ученые предложили им образцы пота шестилетней девочки с эпилепсией. Материал собирали во время приступов, а также за шесть часов до и после них. Животные и их хозяева прежде не встречались с пациенткой.

Каждой собаке давали возможность исследовать три образца, не сообщая, где находится какой из них. В итоге 14 животных в первую очередь заинтересовались запахом, собранным во время эпилептического приступа. Это происходило чаще, чем можно было бы ожидать при случайном выборе.

При этом собаки не демонстрировали страха или беспокойства рядом с образцами. Исследователи предполагают, что во время приступа в поте человека меняется состав летучих органических соединений. Именно эти изменения животные могут улавливать благодаря острому обонянию.

Ранее собак уже обучали распознавать приступы эпилепсии и предупреждать о них своих хозяев. Однако до сих пор оставалось неясным, способны ли животные делать это без специальной подготовки.

У нового исследования есть ограничение: все образцы были получены только от одной пациентки. Поэтому пока неизвестно, могут ли собаки распознавать характерный запах приступа у разных людей.

Сейчас ученые планируют расширить эксперимент и привлечь новых добровольцев. Если результаты подтвердятся, это поможет лучше понять, как собаки обнаруживают эпилептические приступы, и может стать основой для разработки новых методов их раннего выявления.