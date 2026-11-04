В окаменелости возрастом 115 миллионов лет обнаружили клетки крови динозавра

Ученые из Университета Кертина в Австралии обнаружили в окаменелых костях динозавра структуры, похожие на эритроциты, а также гем B - молекулу, входящую в состав гемоглобина. Находка относится к периоду раннего мела и сохранилась около 115 миллионов лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Образец принадлежал Aratasaurus museunacionali - небольшому хищному динозавру, останки которого нашли в 2008 году в шахте в Бразилии. Исследователи изучили кости правой ноги животного и обнаружили внутри сосудистых каналов многочисленные микроскопические структуры эллипсоидной формы, напоминающие клетки крови.

Чтобы установить их происхождение, ученые применили методы микроскопии, спектроскопии и молекулярного анализа. Они проверили, не могли ли структуры образоваться в результате проникновения в кости грибов, бактерий или минеральных частиц после гибели животного. Однако признаков таких загрязнений обнаружить не удалось.

Дополнительный химический анализ выявил в образце гем B - молекулу, входящую в состав гема, который обеспечивает перенос кислорода в крови. Кроме того, предполагаемые клеточные структуры содержали железо, углерод и азот - элементы, характерные для компонентов гема.

По оценке исследователей, находка может стать самым древним свидетельством сохранения подобных клеточных структур у динозавров. Предыдущие предполагаемые находки относились к окаменелостям возрастом около 80 миллионов лет.

Ученые связывают сохранность микроструктур с особенностями среды, в которой происходило окаменение. Предположительно, к этому могли привести условия мелководья с низким содержанием кислорода и процессы минерализации, в том числе с участием марганца.

При этом исследователи подчеркивают, что речь не идет о полностью сохранившихся клетках крови. Вероятнее, минеральные процессы позволили зафиксировать структуры и химические следы первоначального биологического материала. Для подтверждения выводов необходимы исследования других окаменелостей.