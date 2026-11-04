Австралиец случайно стал миллионером во время рыбалки

Житель австралийского Дарвина, случайно принявший участие в соревнованиях по рыбной ловле, неожиданно для себя выиграл огромный денежный приз. Об этом сообщает газета Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

26-летний Мэтью Морис отправился на рыбалку со своим братом, который приехал из-за границы. По его словам, рыбалка была лишь поводом для общения с родственником. Во время разговора с братом Морис случайно выловил белого морского окуня длиной около 80 сантиметров, на котором оказалась красная метка.

Оказалось, что организаторы рыболовного конкурса Million Dollar Fish выпустили в водоемы региона сто морских окуней с метками, за поимку которых устанавливались премии в размере 10 тыс. австралийских долларов ($6,96 тыс). А выловивший рыбу с красной меткой получал главный приз в 1 млн. австралийских долларов ($696 тыс.).

Примечательно, что победитель, для которого успех стал совершенно неожиданным, не был официально зарегистрированным участником конкурса, поскольку не собирался в нем участвовать. Счастливчик заявил журналистам, что на полученные деньги, скорее всего, купит дом.