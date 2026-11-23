Внутренние полости глубоководных минеральных образований оказались домом для многочисленных мелких организмов. В одной конкреции исследователи насчитали 245 обитателей, а их сообщества отличались от живущих в окружающем иле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа международной команды при участии центра MARUM Бременского университета опубликована в Scientific Reports.

Полиметаллические конкреции - богатые железом и марганцем образования, которые медленно растут на океанском дне. Их рассматривают как возможный источник ценных металлов, однако одновременно они создают твердые поверхности и укрытия среди мягких осадков.

Авторы исследовали 244 конкреции из зоны Кларион-Клиппертон в Тихом океане. Образцы раскрывали в лаборатории и извлекали организмы из трещин. Всего обнаружили 4139 особей, в среднем около 17 на конкрецию.

Среди обитателей были круглые черви и мелкие ракообразные. Размер внутренних щелей позволял им использовать камни как трехмерную среду, а не только прикрепляться к поверхности.

Генетический анализ показал, что состав сообществ внутри конкреций заметно отличался от состава в донном иле. При этом такие сообщества могли быть сходными даже на участках, разделенных расстояниями до тысячи километров.

По мнению авторов, добыча конкреций может уничтожать специализированные места обитания. Быстро восстановить их невозможно: сами минеральные образования растут в геологическом масштабе времени. Пока остается неизвестным, насколько широко распространены зависящие от них виды и могут ли другие участки океана служить им убежищем.