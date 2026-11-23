Ученые обнаружили, что один из генетических вариантов, унаследованных современными людьми от неандертальцев, может снижать риск развития шизофрении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствует исследование, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи Хьюго Зеберг и Сванте Пээбо из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии изначально не искали связь с шизофренией. Их интересовала затылочная доля - область в задней части мозга, отвечающая за обработку зрительной информации; они хотели выяснить, были ли унаследованы от неандертальцев генетические варианты, связанные с ее размером.

В работе изучались четыре генетических варианта, уже известных как связанные с объемом затылочной доли. Их сравнили с ДНК из останков пяти неандертальцев, чтобы найти сходства, подтверждающие неандертальское происхождение. Один из четырех вариантов выделился: он был найден во всех пяти геномах неандертальцев, что позволяет предположить, что он был унаследован от них.

Авторы также изучили ДНК двух денисовцев - вымершей группы древних людей, близкородственной неандертальцам, - и ни у одного из них вариант не обнаружился, что дополнительно подтверждает его неандертальское происхождение. Вариант представляет собой делецию четырех нуклеотидов в участке ДНК на 14-й хромосоме рядом с геном DAAM1, играющим роль в развитии мозга.

Чтобы выяснить эффект варианта, ученые обратились к существующим генетическим и нейровизуализационным исследованиям. Оказалось, что каждая копия варианта связана с уменьшением объема затылочной доли примерно на 0,85 кубического сантиметра, а у людей с двумя копиями - примерно на 1,7 кубического сантиметра. Но исследователи обнаружили и неожиданное: вариант был связан с более низкой вероятностью развития шизофрении. Каждая копия снижала риск примерно на 5%, а у носителей двух копий - примерно на 10%.

Учитывая связь варианта со структурой мозга, ученые также проверили, связан ли он с интеллектом и уровнем образования, однако значимой связи не нашли.

"Эти результаты предостерегают от того, чтобы приравнивать размер области мозга к когнитивным способностям", - отмечают авторы.