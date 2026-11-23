Названо неожиданное преимущество обладателей ДНК неандертальцев
Ученые обнаружили, что один из генетических вариантов, унаследованных современными людьми от неандертальцев, может снижать риск развития шизофрении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствует исследование, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Исследователи Хьюго Зеберг и Сванте Пээбо из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии изначально не искали связь с шизофренией. Их интересовала затылочная доля - область в задней части мозга, отвечающая за обработку зрительной информации; они хотели выяснить, были ли унаследованы от неандертальцев генетические варианты, связанные с ее размером.
В работе изучались четыре генетических варианта, уже известных как связанные с объемом затылочной доли. Их сравнили с ДНК из останков пяти неандертальцев, чтобы найти сходства, подтверждающие неандертальское происхождение. Один из четырех вариантов выделился: он был найден во всех пяти геномах неандертальцев, что позволяет предположить, что он был унаследован от них.
Авторы также изучили ДНК двух денисовцев - вымершей группы древних людей, близкородственной неандертальцам, - и ни у одного из них вариант не обнаружился, что дополнительно подтверждает его неандертальское происхождение. Вариант представляет собой делецию четырех нуклеотидов в участке ДНК на 14-й хромосоме рядом с геном DAAM1, играющим роль в развитии мозга.
Чтобы выяснить эффект варианта, ученые обратились к существующим генетическим и нейровизуализационным исследованиям. Оказалось, что каждая копия варианта связана с уменьшением объема затылочной доли примерно на 0,85 кубического сантиметра, а у людей с двумя копиями - примерно на 1,7 кубического сантиметра. Но исследователи обнаружили и неожиданное: вариант был связан с более низкой вероятностью развития шизофрении. Каждая копия снижала риск примерно на 5%, а у носителей двух копий - примерно на 10%.
Учитывая связь варианта со структурой мозга, ученые также проверили, связан ли он с интеллектом и уровнем образования, однако значимой связи не нашли.
"Эти результаты предостерегают от того, чтобы приравнивать размер области мозга к когнитивным способностям", - отмечают авторы.
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