На дне Марианской впадины геологи нашли следы самого глубоководного взрывного извержения из известных науке: образцы пород поднял со дна подводный аппарат Jason/Medea. Результаты экспедиции, которой руководил Роберт Стерн из Техасского университета в Далласе, опубликованы в журнале Frontiers in Earth Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аппарат Jason/Medea совершил семь погружений на 300-километровом участке склона впадины - глубже 6500 метров он опускаться не может, но стенки желоба остаются доступны для съемки и отбора образцов. На западном участке ученые подняли слоистые пирокластические породы - следы раскаленных потоков взрывного извержения на глубине 6148 метров, которые затем спеклись в твердую породу. На восточном, где стены круче, преобладали древние породы. Этот контраст наводит на мысль, что восточная часть желоба растягивается механически, а западная - за счет поступления свежей магмы из мантии, но гипотезу еще предстоит проверить радиоизотопным датированием.

"Из-за огромного давления на этих глубинах стиль извержения отличается от того, что мы видим на суше или в мелкой воде, - объяснил Стерн. - Взрывные извержения, наблюдаемые на суше, не могут быть такими же мощными под водой: газы в магме не могут так сильно расширяться".

Находка также помогает объяснить, почему Бездна Челленджера - самая глубокая точка впадины - уходит вниз почти на 11 километров. Тихоокеанская плита здесь узкая и короткая, а сцепление с Филиппинской плитой слабое, поэтому погружающаяся плита изгибается круче обычного и тянет за собой дно. По мере того как участок дна перед желобом растягивается с запада на восток, зона субдукции - где одна плита уходит под другую - расширяется, и это, по словам Стерна, повлияет на движение плит в западной части Тихого океана.

Марианская впадина образовалась около 52 миллионов лет назад, когда Тихоокеанская плита начала погружаться под Филиппинскую, и сегодня это самое глубокое место на дне Мирового океана. Участок от 6500 метров до самого дна, куда Jason/Medea уже не дотягивается, сегодня могут изучать только китайские ученые и немногие состоятельные энтузиасты с подходящими аппаратами.