Основным виновником гибели «Титаника» оказался не айсберг - ФОТО
Больше века минуло с тех пор, как огромный лайнер, совершавший рейс Саутгемптон - Нью-Йорк, затонул в водах Северной Атлантики. Обстоятельства этой страшной трагедии, унесшей жизни более полутора тысяч человек, изучены вдоль и поперек. Но исследования не прекращаются по сей день. Британский журналист Шенан Мелони изучал историю "Титаника" на протяжении 30 лет и пришел к сенсационному выводу: основной причиной крушения стал пожар в топливном хранилище, продолжавшийся около двух недель, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Согласно официальной версии, "Титаник" потерпел крушение из-за того, что двигался со слишком высокой скоростью в обледеневших водах, и, когда вперед смотрящий заметил прямо по курсу айсберг, возможности избежать столкновения уже не было. Корабль ударился о ледяную глыбу по касательной, но получил настолько серьезные повреждения, что через три часа ушел на дно. Шенан Мелони, однако, считает, что айсберг - лишь один из факторов, погубивших пароход.
Гибель "Титаника", заключает журналист, произошла из-за кошмарного стечения трех факторов: льда, огня и преступной халатности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!