Основным виновником гибели «Титаника» оказался не айсберг - ФОТО

Больше века минуло с тех пор, как огромный лайнер, совершавший рейс Саутгемптон - Нью-Йорк, затонул в водах Северной Атлантики. Обстоятельства этой страшной трагедии, унесшей жизни более полутора тысяч человек, изучены вдоль и поперек. Но исследования не прекращаются по сей день. Британский журналист Шенан Мелони изучал историю "Титаника" на протяжении 30 лет и пришел к сенсационному выводу: основной причиной крушения стал пожар в топливном хранилище, продолжавшийся около двух недель, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Согласно официальной версии, "Титаник" потерпел крушение из-за того, что двигался со слишком высокой скоростью в обледеневших водах, и, когда вперед смотрящий заметил прямо по курсу айсберг, возможности избежать столкновения уже не было. Корабль ударился о ледяную глыбу по касательной, но получил настолько серьезные повреждения, что через три часа ушел на дно. Шенан Мелони, однако, считает, что айсберг - лишь один из факторов, погубивших пароход.

В процессе скрупулезного изучения фотографий, сделанных за десять дней до того, как "Титаник" покинул Саутгемптон, журналист обнаружил на внутренней стороне обшивки следы сажи. Именно в том месте, которое впоследствии было повреждено при столкновении. Пожар в топливном хранилище, как утверждают специалисты, начался во время скоростных испытаний в доке в Белфасте.

Владельцы судна знали о том, что в недрах "Титаника" бушует пожар, но оказались настолько алчными, что решили не отменять рейс. Для того чтобы пассажиры ничего не заподозрили, в порту Саутгемптона корабль развернули другим бортом. Офицерам приказали держать рот на замке.

Лайнер отправился в плавание, но команде из 12 человек никак не удавалось справиться с огнем. Постепенно обшивка раскалилась до тысячи градусов по Цельсию. Эксперты в области металлургии, с которыми консультировался Мелони, заявили, что сталь при такой температуре становится ломкой, теряя до 75% своей прочности.

По этой причине при ударе об айсберг в носовых отсеках судна образовалось сразу шесть пробоин суммарной длиной около 90 метров. Со столь серьезными повреждениями система непотопляемости корабля не справилась.

Гибель "Титаника", заключает журналист, произошла из-за кошмарного стечения трех факторов: льда, огня и преступной халатности.