В Украине мужчина с ножом напал на прохожих, есть погибший

Мужчина убил женщину в одном из отелей в Умани Черкасской области и ранил еще пятерых прохожих, его задержали. Об этом сообщает в среду главное управление Национальной полиции Украины в Черкасской области, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что в помещении одного из отелей Умани обнаружен труп работника с явными признаками насильственной смерти, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

"В это время в полицию поступило еще несколько сообщений о мужчине, который совершает нападения на прохожих и наносит им различные телесные повреждения. В результате нападения молодого человека пострадали пять человек, которые обратились за помощью в медицинские учреждения города", - говорится в сообщении на сайте областной полиции.

Сообщается, что благодаря неравнодушным гражданам нападавшего задержали на месте, он подозревается по статьям "Умышленное убийство" и "Покушение на убийство".

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