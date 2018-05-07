В Китае открылся самый экстремальный магазин в мире - ВИДЕО

В Китае в провинции Хунань на территории Национального геологического парка Шиниучай открылся самый экстремальный магазин в мире, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

В Национальном геологическом парке Шинуцзай в Китае администрация установила специальный магазин, который продает закуски и напитки скалолазам, передает RT.

Магазин находится посреди отвесной скалы на высоте 100 м над землей. В нем работают профессиональные скалолазы. Туристы могут купить в нем воду и закуски, а расплатиться как наличными, так и электронными способами. При этом администрация парка настаивает на бесплатной выдаче продовольствия всем желающим.

Цены на продукты в этом магазине сопоставимы с ценами в других магазинах.

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