Судья попал за решетку за подозрительные пенальти - ВИДЕО

Футбольный арбитр из Сербии Срджан Обрадович помещен под стражу после того, как назначил два пенальти в матче 36-го тура национального чемпионата. Об этом сообщает USA Today.

13 мая "Спартак" из Суботицы принимал на своем стадионе команду "Раднички". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Обрадович принял ряд подозрительных решений в пользу клуба из Суботицы: в начале второго тайма арбитр показал нападающему гостей два предупреждения и удалил с поля, а после назначил два пенальти в ворота "Раднички" в течение 13 минут. Оба 11-метровых были реализованы Неманьей Николичем, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Арбитр помещен под предварительный арест на двое суток. Обрадовича подозревают в злоупотреблении служебным положением на футбольном поле.

Победа позволила "Спартаку" практически обеспечить себе участие в еврокубках в сезоне 2018/2019. Первоначально обслуживать встречу должен был другой арбитр - Милорд Мажич. Однако ввиду того, что его назначили судить финал Лиги чемпионов 26 мая, Мажичу был предоставлен отдых.

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