На Гавайях произошло новое извержение вулкана - ФОТО

На вулкане Килауэа на Гавайях произошло взрывное извержение, которое отправило шлейф пепла и дыма на несколько тысяч метров в небо, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщает Геологическая служба США, извержение произошло в 05:00 по местному времени.

Сотрудники местной обсерватории и национального парка были предварительно эвакуированы.

В четверг, 17 мая, ветер на Большом острове дует на юго-восток от вулкана. Водителей в окрестных населенных пунктах попросили остановить движение, если они в настоящее время находятся в пути, пока видимость не улучшится.

Взрыв в четверг является последним из серии взрывов. Высота Килауэа - 1247 м над уровнем моря. Власти штата Гавайи объявила максимальный уровень опасности для авиации (красный).

Напомним, извержение вулкана Килауэа началось 3-4 мая, оно сопровождалось землетрясением магнитудой 5-6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тысяч человек.