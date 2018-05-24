Барак и Мишель Обама будут снимать кино

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель создали продюсерскую компанию Higher Ground Productions, которая будет снимать художественные и документальные фильмы и сериалы. Они уже подписали долгосрочный контракт со стриминговым сервисом Netflix, однако ни о каких конкретных проектах пока не упоминается, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Сам бывший президент заявил The New York Times, что их цель - "взрастить талантливые, творческие голоса, которые укрепили бы взаимопонимание между народами и рассказали бы свои истории всему миру".

Он также отметил, что они с женой намерены творчески использовать накопленные полезные связи.

"Одной из простых радостей во время нашей работы на государственной службе была возможность встречаться с большим количеством интересных людей из разных слоев общества и помогать им поделиться своим опытом с более широкой аудиторией", - рассказал Барак в официальном заявлении.

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