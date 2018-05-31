В Лас-Вегасе пройдет забастовка рабочих против роботов

Каждый день в отелях и ресторанах Лас-Вегаса подают около 27 тонн еды. Чтобы подать, приготовить, забрать и вымыть тарелки в таких промышленных масштабах нужно около 50 000 человек. И теперь эти люди дали понять: они не собираются терять работу из-за роботов.

Члены городского Союза кулинарных работников на прошлой недели проголосовали за забастовку. Все произойдет после 1 июня, когда в 34 казино и гостиницах у работников истекут контракты. Забастовщики будут настаивать на одном стратегическом пункте: обеспечить им защиту от замены роботом, сообщает Day.Az со ссылкой на Популярную механику.

Автоматизация все больше проникает в кулинарный бизнес. В Сан-Франциско робот рекордными темпами готовит капучино и латте. Робоагрегат Momentum Machine способен готовить по 400 бургеров в час, а аналитики предсказывают, что автоматизация прочно укрепится в пищевой и кулинарной промышленности уже к 2025 году, и больше всего пострадают от этого именно работники ресторанов, фаст-фудов и кафе.

Правда, сейчас роботы явно не отнимают места у людей. Более того, пищевая промышленность стала активно прибегать к другим технологиям, вроде приложений, принимающих заказы. В результате количество рабочих мест не уменьшилось, а увеличилось, так как из-за возросшего потока заказов ресторана стали нанимать больше поваров. В Starbucks цифровые платформы для заказов повысили продажи, и соответственно значительно выросло количества бариста. В "Макдональдсе" наблюдается та же ситуация.

Именно за такое слияние автоматизации и человеческого труда ратует Союз. "Мы поддерживаем инновации, которые улучшают работу, но мы против автоматизации, которая просто уничтожает рабочие места. Наша индустрия должна развиваться, не теряя человеческого отношения", - говорит пресс-секретарь Союза Джоконда Аргуэллло-Клайн.

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