Под маркой Harley-Davidson стали выпускать велосипеды - ФОТО

Под маркой Harley-Davidson начался выпуск велосипедов. Новинка представляет собой реплику оригинальной модели, построенной Уильямом Харли и братьями Дэвидсон, которая выпускалась с 1917 по 1922 год для привлечения к бренду молодой аудитории, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Проект - это совместная работа музея Harley-Davidson в Милуоки и компании Heritage Bicycles из Чикаго. Разработчики смогли в точности повторить оригинальный велосипед, который назывался Model 7-17. Пришлось лишь увеличить раму, чтобы байк подходил для людей высокого роста.

Всего планируется выпустить 10 велосипедов. Каждый будет вручную покрашен в оливковый цвет. Стоимость - 4200 долларов. Для сравнения, цены на самую доступную модель мотоцикла Harley-Davidson сейчас начинаются от семи тысяч долларов.

Заказы на велосипед будут принимать через музей Harley-Davidson. Производством займется фирма Heritage Bicycles.

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