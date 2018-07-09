В соцсетях обсуждают зрелищную аварию на гонках NASCAR - ВИДЕО
9 июля 2018 17:07 185
В США 8 июля ночью во время проведения очередного этапа гонок NASCAR столкнулись сразу двадцать автомобилей. Видео оказалось крайне зрелищным: шум, искры, летящие автомобиль и их обломки, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
Нажмите на видео для просмотра:
В настоящее время пользователи социальных сетей активно делятся впечатлениями от просмотра гонки и искренне удивляются, что в аварии никто серьезно не пострадал.
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