В соцсетях обсуждают зрелищную аварию на гонках NASCAR - ВИДЕО

9 июля 2018 17:07

В США 8 июля ночью во время проведения очередного этапа гонок NASCAR столкнулись сразу двадцать автомобилей. Видео оказалось крайне зрелищным: шум, искры, летящие автомобиль и их обломки, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Нажмите на видео для просмотра:
В социальных сетях обсуждают зрелищную аварию с двадцатью автомобилями на гонках NASCAR

В настоящее время пользователи социальных сетей активно делятся впечатлениями от просмотра гонки и искренне удивляются, что в аварии никто серьезно не пострадал.

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