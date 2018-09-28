Обиженный покупатель поджег магазин из-за отказа вернуть деньги за iPhone, который он утопил - ВИДЕО

В Кемерове молодой человек купил iPhone за 2 тысячи рублей. Через два дня он решил сдать его по гарантии, так как подтопил в воде.

Однако ему сообщили, что данная поломка не является гарантийным случаем. Денежные средства ему возвращать не стали, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Тогда он решил отомстить продавцам. Буквально через час он пришел в офис с бензином и начал разливать его, после чего поджег.

Камеры наблюдения запечатлели инцидент.

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