Эрдоган: Цель Турции - полностью уничтожить РПК

1 октября 2018 16:07

Цель Турции - полностью уничтожить РПК не только на своей территории, но и на территории Ирака, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он также отметил, что ВС Турции очистили ряд населённых пунктов северного Ирака от РПК.

"Мы не позволим создавать и укреплять террористические структуры у своих границ", - сказал Эрдоган.

Он также отметил, что РПК - реальная угроза для национальной безопасности Турции.

Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az