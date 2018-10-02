Глава МВД Турции: Американцы обучают террористов на севере Ирака

Американцы обучают боевиков террористической организации РПК на севере Ирака, сказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Об этом пишут во вторник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сойлу отметил, что существуют факты, свидетельствующие о присутствии граждан США на севере Ирака в рядах террористов.

По словам Сойлу, также существует ряд стран, которые также оказывают всяческую поддержку другим террористическим организациям.

Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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