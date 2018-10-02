Глава МВД Турции: Американцы обучают террористов на севере Ирака

2 октября 2018 12:16

Американцы обучают боевиков террористической организации РПК на севере Ирака, сказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Об этом пишут во вторник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сойлу отметил, что существуют факты, свидетельствующие о присутствии граждан США на севере Ирака в рядах террористов.

По словам Сойлу, также существует ряд стран, которые также оказывают всяческую поддержку другим террористическим организациям.

Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az