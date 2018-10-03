Женщина 9 месяцев инсценировала свою беременность, чтобы удержать мужа - ВИДЕО

Антонела Милена Падилла, 37-летняя жительница города Барранкилья (Колумбия), на протяжении девяти месяцев умудрялась водить за нос своего благоверного и, используя тряпки, инсценировать беременность, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Хитрая мошенница обманула своего супруга и его многочисленных родственников, разыгрывая из себя беременную, предъявив им в качестве доказательств снимок ультразвукового сканирования, распечатанный из интернета.

Но в запланированный день родов, когда её муж уже находился в ожидании первенца, Антонела разыграла своё похищение, в результате которого она лишилась ребёнка. Хитроумный план женщины был раскрыт в больнице, куда её доставили родственники супруга в прошлую субботу, 22 сентября, где на основании результатов её анализов, медики заявили, что Антонела Милена Падилла никогда не была беременной.

В итоге мошенница, на протяжении 9 месяцев обманывающая мужа и его родственников, поздно ночью сбежала из лечебницы и её местонахождение до сих пор неизвестно.

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