Барак Обама назвал лучшие фильмы 2018 года

Экс-президент США Барак Обама в фейсбуке подвел собственные "культурные" итоги года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, среди самых удачных фильмов Барак Обама назвал "Аннигиляцию", "Черную пантеру", "Черного клановца", "Смерть Сталина", "Магазинных воришек" и "Рому".

Самой любимой книгой года Обама однозначно назвал автобиографию "Становление" своей супруги - Мишель Обамы.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook