Барак Обама назвал лучшие фильмы 2018 года

29 декабря 2018 14:57

Экс-президент США Барак Обама в фейсбуке подвел собственные "культурные" итоги года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, среди самых удачных фильмов Барак Обама назвал "Аннигиляцию", "Черную пантеру", "Черного клановца", "Смерть Сталина", "Магазинных воришек" и "Рому".

Самой любимой книгой года Обама однозначно назвал автобиографию "Становление" своей супруги - Мишель Обамы.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az