Барак Обама назвал лучшие фильмы 2018 года
29 декабря 2018 14:57 124
Экс-президент США Барак Обама в фейсбуке подвел собственные "культурные" итоги года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, среди самых удачных фильмов Барак Обама назвал "Аннигиляцию", "Черную пантеру", "Черного клановца", "Смерть Сталина", "Магазинных воришек" и "Рому".
Самой любимой книгой года Обама однозначно назвал автобиографию "Становление" своей супруги - Мишель Обамы.
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