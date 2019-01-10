США продолжат авиаудары по террористам на Ближнем Востоке

США продолжат наносить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке по мере появления целей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

"США останутся надежным партнером в борьбе с терроризмом. Наши авиаудары в регионе продолжатся по мере появления целей. Мы продолжим работать с нашими партнерами по коалиции для разгрома ИГ. Мы продолжим выслеживать на Ближнем Востоке и по всему миру террористов, которые ищут укрытие", - сказал он, выступая в Американском университете в Каире.



Выдержки из речи Помпео распространил госдепартамент.

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