США продолжат авиаудары по террористам на Ближнем Востоке

10 января 2019 18:47

США продолжат наносить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке по мере появления целей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

"США останутся надежным партнером в борьбе с терроризмом. Наши авиаудары в регионе продолжатся по мере появления целей. Мы продолжим работать с нашими партнерами по коалиции для разгрома ИГ. Мы продолжим выслеживать на Ближнем Востоке и по всему миру террористов, которые ищут укрытие", - сказал он, выступая в Американском университете в Каире.

Выдержки из речи Помпео распространил госдепартамент.

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