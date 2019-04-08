В австралийском городе Канберра женщина в последний момент вытащила двух детей из загоревшейся машины. На видео инцидента обратил внимание информационный портал About Regional.

В пятницу, 5 апреля, Кэтрин Мэйс (Catherine Mayes) отправилась в парк с двумя сыновьями: пятимесячным Хантером (Hunter) и Томми (Tommy), которому недавно исполнился год и девять месяцев. Автомобиль женщины Mazda CX5 не заводился, поэтому она воспользовалась пусковым аккумулятором. По приезде на парковку у парка Мэйс услышала хлопок и шипение со стороны устройства. Вскоре оно взорвалось. Стекла автомобиля выбило, из аккумулятора повалил едкий дым, а сиденье охватили языки пламени, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Мэйс выбежала из автомобиля и принялась вытаскивать детей. Ей пришлось потратить несколько секунд на то, чтобы высвободить Хантера из детского кресла. Женщина унесла детей от автомобиля, и через несколько секунд его целиком охватило пламя.

"Все, о чем я могла думать: "машина вот-вот взорвется". Я до сих пор не верю, что смогла спасти моих детишек. У меня было около минуты в запасе", - призналась Мэйс. Она добавила, что если бы аккумулятор взорвался во время поездки, спастись было бы куда сложнее.

Австралийка добавила, что вечером после инцидента не могла заснуть. Дети же не поняли, что произошло, и хотели играть в парке сразу после взрыва. Автомобиль восстановлению не подлежит.

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