В Стамбуле предотвращены теракты, которые планировались боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, задержаны два террориста, которые планировали теракты.

Сообщается, что боевики ИГ планировали теракты с помощью дронов в различных местах города, в том числе в местах скопления туристов.

Отметим, что 29 апреля в Анкаре были задержаны 22 боевика ИГ, планировавших теракты во время первомайских митингов.