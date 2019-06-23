Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал ситуацию с иранской стороной.

Об этом сообщает The Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам советника, Тегерану не стоит путать благоразумие и осмотрительность Соединенных Штатов со слабостью. Он подчеркнул, что никто не давал иранской стороне "лицензию на охоту" на Ближнем Востоке.

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