https://news.day.az/world/1131633.html Болтон высказался о войне с Ираном
Болтон высказался о войне с Ираном
Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал ситуацию с иранской стороной.
Об этом сообщает The Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам советника, Тегерану не стоит путать благоразумие и осмотрительность Соединенных Штатов со слабостью. Он подчеркнул, что никто не давал иранской стороне "лицензию на охоту" на Ближнем Востоке.
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