"В свете продолжающихся и новых буровых работ Турции Совет ЕС принимает решение приостановить переговоры по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и решает не проводить Совет ассоциации и другие совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией", - отмечает ЕС, сообщает "Интерфакс".



"Турция продолжит защищать свои права и права киприотов-турок и активизирует свою деятельность в этом направлении", - отмечает турецкое информагентство "Анадолу" со ссылкой на МИД Турции.



Решение ЕС показывает, насколько предвзято Европа относится к кипрскому вопросу, поскольку киприоты-турки, которые имеют равные права на природные ресурсы в этом районе, не упомянуты в этом решении, отмечает МИД Турции.



Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, решение ЕС является последним примером того, как греки и греки-киприоты злоупотребляют членством в ЕС в соответствии со своими максималистскими позициями и как другие страны ЕС становятся инструментом для реализации этого, подчеркивает МИД Турции.



Россия отрицательно относится к решению ЕС ввести санкции в отношении Турции из-за обострения ситуации в Средиземноморье, но это не означает, что российская сторона поддерживает действия Турции, направившей в исключительную экономическую зону Кипра свои буровые суда для добычи природного газа, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.



"Москва выступает против ограничительных мер в адрес Анкары, односторонние санкции противоречат как международному праву, так и процедурам Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Грушко.



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