ВВС Турции нанесли удар по объектам террористической организации РПК в районе Метина на севере Ирака.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в заявлении министерства национальной обороны страны, передает Day.Az.

Как отмечается в сообщении, в результате авиаудара уничтожены склады с боеприпасами, убежища и огневые позиции боевиков.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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