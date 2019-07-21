https://news.day.az/world/1140088.html ВВС Турции нанесли удар по террористам в Ираке
ВВС Турции нанесли удар по террористам в Ираке
ВВС Турции нанесли удар по объектам террористической организации РПК в районе Метина на севере Ирака.
Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в заявлении министерства национальной обороны страны, передает Day.Az.
Как отмечается в сообщении, в результате авиаудара уничтожены склады с боеприпасами, убежища и огневые позиции боевиков.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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