https://news.day.az/world/1144377.html Турция ударила по курдским боевикам в Ираке
Турция ударила по курдским боевикам в Ираке
ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Гара на севере Ирака. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Турции, передает Day.Az.
В результате воздушных ударов были нейтрализованы три террориста РПК.
Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe ("Лапа").
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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