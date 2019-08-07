Турция не прекратит разведку нефтегазовых месторождений у берегов Северного Кипра
Турецкое геологоразведочное судно Yavuz начало разведку нефти и газа вблизи северной оконечности Кипра, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
По словам министра, скважины пробурены на глубину 1700 метров.
Он отметил, что разведывательные работы будут длиться, как минимум, 2,5- 3 месяца.
Отметим, что ранее министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье.
Санкционные меры, кроме всего прочего, предполагают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС, и прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.
При этом, если Турция не перестанет настаивать на своей позиции, возможно применение других санкций, в том числе ограничительных мер в отношении компаний или отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений.
Между тем, в понедельник восьмого июля Турция направила второе геологоразведочное судно Yavuz к северной оконечности Кипра - полуострову Карпас. Разрешение на право работы в этом районе турки-киприоты выдали государственной турецкой нефтяной компании.
Европейский Союз во вторник раскритиковал Турцию за планы бурения в этом районе, предупредив, что готовит "надлежащие меры".
Несмотря на это, министр энергетики Турции Дёнмез сказал, что поиски углеводородов будут продолжены.
"Мы продолжим бурение, которое осуществляем в соответствии с нашими законными правами", - сказал министр.
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