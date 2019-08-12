Турция будет защищать права турок-киприотов, сказал министр обороны страны Хулуси Акар. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словам Акара, турки-киприоты обладают такими же правами на углеводородные ресурсы острова, как и остальные его жители.

Он отметил, что любое решение, которое направлено против интересов турок-киприотов, обречено на провал.

"Турция требует от стран проявления уважения к правам турок-киприотов", - сказал Акар.

Отметим, что 7 августа турецкое геологоразведочное судно Yavuz начало разведку нефти и газа вблизи северной оконечности Кипра. Скважины пробурены на глубину 1700 метров.

Отметим, что ранее министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье.

Санкционные меры, кроме всего прочего, предполагают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС и прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.

При этом, если Турция не перестанет настаивать на своей позиции, возможно применение других санкций, в том числе ограничительных мер в отношении компаний или отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений.

Восьмого июля Турция направила второе геологоразведочное судно Yavuz к северной оконечности Кипра - полуострову Карпас. Разрешение на право проведения работ в этом районе турки-киприоты выдали государственной турецкой нефтяной компании.

Европейский союз раскритиковал Турцию за планы бурения в этом районе, предупредив, что готовит "надлежащие меры".

Несмотря на это, министр энергетики Турции Дёнмез сказал, что поиски углеводородов будут продолжены.

"Мы продолжим бурение, которое осуществляем в соответствии с нашими законными правами", - сказал министр.

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