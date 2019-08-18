https://news.day.az/world/1148321.html В Турции задержана группа террористов
В Турции задержана группа террористов
В Турции проведена операция против террористов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно сообщению, в ходе операции в провинции Мардин задержаны 10 человек.
Операция проводилась Генеральной прокуратурой провинции.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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