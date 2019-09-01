ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РПК в районах Метина и Гара на севере Ирака. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, в результате воздушных ударов были нейтрализованы четыре террориста.

Так, число нейтрализованных за сегодня террористов РПК на севере Ирака достигло девяти.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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