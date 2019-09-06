Американская нефтегазовая компания ExxonMobil собирается распродать активы в Норвегии. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

Их совокупная стоимость оценивается в четыре миллиарда долларов.

Сейчас ExxonMobil владеет долями в 20 норвежских месторождениях нефти и газа. Причины такого решения не называются, однако аналитики считают его знаковым. Компания работала в Норвегии больше ста лет, а теперь собирается полностью уйти из скандинавской страны.

Одним из возможных покупателей лицензий на добычу считается норвежская Var Energi. Также ExxonMobil вела переговоры с несколькими компаниями, среди которых норвежские Equinor, Aker BP и DNO.

ExxonMobil в нынешнем виде была основана в 1999 году в результате слияния компаний Exxon и Mobil. Обе они появились в начале XX века после того, как Верховный суд США постановил ликвидировать основанную Джоном Рокфеллером компанию Standard Oil - крупнейшую на тот момент в мире в нефтяной отрасли. На ее месте образовались 34 отдельных предприятия, включая Exxon и Mobil.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!