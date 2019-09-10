Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В своем Twitter Трамп написал, что минувшим вечером проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.

"Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром", - написал президент США

Трамп регулярно оповещает через в Twitter о перестановках в своей команде.

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