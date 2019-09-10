Президент Дональд Трамп назвал причиной увольнения советника по нацбезопасности Джона Болтона наличие разногласий. Об этом глава государства написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Американский лидер пообещал на следующей неделе объявить имя нового советника по национальной безопасности.

Трамп регулярно сообщает о кадровых перестановках через Twitter.



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