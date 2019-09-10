https://news.day.az/world/1154937.html Трамп объяснил причину отставки Болтона
Трамп регулярно сообщает о кадровых перестановках через Twitter.
Трамп объяснил причину отставки Болтона
Президент Дональд Трамп назвал причиной увольнения советника по нацбезопасности Джона Болтона наличие разногласий. Об этом глава государства написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Американский лидер пообещал на следующей неделе объявить имя нового советника по национальной безопасности.
Трамп регулярно сообщает о кадровых перестановках через Twitter.
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