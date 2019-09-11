https://news.day.az/world/1155309.html В Турции задержали почти 200 нелегалов
В Турции задержали почти 200 нелегалов
В турецкой провинции Измир задержана лодка с нелегальными мигрантами, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно сообщению, на борту надувной лодки надувной лодки находился 181 мигрант.
Мигранты были задержаны береговой охраной в районах Сеферихисар, Дикили и Чешме.
Отмечается, что нелегальные мигранты были взяты под стражу. Все они являются выходцами из Сирии, Центральной Африки, Египта, Палестины, Нигерии и Сомали.
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