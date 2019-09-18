Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил о готовности Анкары самостоятельно создать зону безопасности в Сирии, если соответствующие договоренности не будут достигнуты с США. Об этом в среду турецкий лидер сообщил в ходе выступления в турецкой столице, трансляцию вел телеканал A Haber.

"Если Турция и США в течение двух недель не достигнут конкретных результатов по зоне безопасности в Сирии, то мы начнем действовать самостоятельно", - отмели президент, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эрдоган также рассказал о том, что "Россия и Иран разделяют опасения Турции в отношении отрядов "Сил народной самообороны". Анкара считает их сирийским ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в Сирии. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин данным планам было не суждено сбыться.

В январе этого года Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. По словам президента республики, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона - в воздушном пространстве. При этом, как отметил позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, в случае создания буферной зоны контроль над ней будет осуществляться Турцией.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС республики.

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