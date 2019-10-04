https://news.day.az/world/1162680.html В Турции уничтожили свыше 600 террористов
В Турции уничтожили свыше 600 террористов
В рамках операций против террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) с апреля по сентябрь текущего года в Турции было уничтожено 608 боевиков РПК. Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел Турции, передает Day.Az.
В сообщении отмечается, что среди ликвидированных террористов 184 являются особо опасными, которые планировали атаки на воинские части.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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