В рамках операций против террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) с апреля по сентябрь текущего года в Турции было уничтожено 608 боевиков РПК. Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел Турции, передает Day.Az.

В сообщении отмечается, что среди ликвидированных террористов 184 являются особо опасными, которые планировали атаки на воинские части.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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