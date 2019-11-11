Российские граждане лидируют среди иностранных покупателей недвижимости в Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Вести .

На долю россиян среди иностранцев, купивших грузинскую недвижимость, приходится 40%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отчет правительственной комиссии Минюста Грузии. С 2015 по 2018 год россияне зарегистрировали более 15 тысяч объектов.

На втором месте со значительным отставанием идут граждане Ирана - на них пришлось 5,5 тысячи случаев регистрации недвижимости. Третье место у украинцев, четвертое у израильтян.

В основном иностранцы покупают квартиры. Также они интересуются землей несельскохозяйственного назначения. С 2017 года грузинские власти ввели мораторий на покупку иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.