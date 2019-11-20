ВВС Турции уничтожили 10 террористов на севере Ирака в ходе операции Pençe ("Лапа"). Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Турции.

Также на севере Ирака в районе Хафтанин были уничтожены опорные пункты террористов.

"ВВС Турции продолжают военные операции на севере Ирака", - говорится в сообщении минообороны.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe ("Лапа").

30 мая 2019 года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, приступив к их проведению также в районах Авашин-Байсан и Метина.

Напомним, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес за это время свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.