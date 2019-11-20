Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd привлечет до 12,9 млрд долларов в ходе вторичного листинга в Гонконге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Компания планирует продавать акции по цене 176 гонконгских долларов за бумагу, с дисконтом в 2,8% к цене закрытия торгов американскими депозитарными расписками (ADR) Alibaba в Нью-Йорке. Одна ADR соответствует 8 обыкновенным акциям компании.

При такой цене Alibaba может привлечь в ходе вторичного листинга в Гонконге по меньшей мере 88 млрд гонконгских долларов (11,3 млрд долларов). В случае применения опциона доразмещения сумма может возрасти до 12,9 млрд долларов. Ранее компания указывала, что с учетом опциона доразмещения она может привлечь до 13,4 млрд долларов.

По итогам торгов во вторник цена АDR Alibaba в Нью-Йорке выросла на 0,35% до 185,25 долларов.

Размещение акций Alibaba может стать крупнейшим в мире в этом году. Оно будет триумфом для Гонконгской фондовой биржи, которая отстает от своих американских конкурентов в ежегодной борьбе за статус ведущей мировой площадки для листинга.

Акции Alibaba уже торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, где компания провела IPO в 2014 году, сумев привлечь 25 млрд долларов.

Листинг Alibaba на Гонконгской бирже стал возможен, после того как в 2018 году руководство площадки разрешило размещение акций двойного класса.

Alibaba планирует направить привлеченные в ходе вторичного листинга средства на инвестиции в сервис онлайн-доставки еды Ele.me и туристический онлайн-сервис Fliggy. Компания также намерена увеличить инвестиции в одну из крупнейших в Китае онлайн-видеоплатформ Youku. Кроме того, Alibaba планирует нарастить инвестиции в облачные вычисления и машинное обучение.

