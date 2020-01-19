Забастовки во Франции обошлись грузовым ж/д компаниям в десятки миллионов евро

Операторы грузовых железнодорожных перевозок во Франции оценили свои потери из-за забастовок во Франции в десятки миллионов евро и призвали президента страны Эмманюэля Макрона помочь компенсировать ущерб. Соответствующее обращение было размещено на страницах воскресной газеты Le Journal du Dimanche, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы, участники рынка грузовых железнодорожных перевозок, в полной мере испытываем на себе пагубное влияние забастовок. Мы оцениваем наши потери в десятки миллионов евро с начала протестов", - утверждают авторы обращения. Под ним подписались Association franaise du rail (Afra, "Французская ассоциация железнодорожного транспорта"), Europorte, RegioRail, которая объединяет конкурентов Национального общества железных дорог Франции (SNCF), Association franaise des dtenteurs de wagons ("Французская ассоциация владельцев вагонов", AFWP), бельгийская Lineas и другие.

В частности, по данным Afra, на этих выходных удалось обеспечить лишь 70% от общего запланированного количества перевозок, в то время, как с 5 декабря, когда началась всеобщая забастовка против пенсионной реформы, этот показатель находился в районе 15% от нормы.

"Вот уже 46 дней забастовки серьезно сказываются на нашем секторе и наши клиенты также страдают. Они сталкиваются с параличом цепи поставок и вынуждены прибегать к помощи автомобильного транспорта <...> А когда товары начинают поставлять на автомобилях, во многих случаях гораздо сложнее вернуть их [поставщиков] на поезда", - говорится в послании.

"Мы просим вас, господин президент, ввести систему компенсаций, которая учитывала бы все понесенные нами потери, позволила бы сохранить нашу отрасль и обеспечить наши социальные обязательства", - пишут представители компаний.

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP), которые суммарно потеряли уже больше 1 млрд евро. Также в акциях активно участвуют преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники муниципальных служб.

Помимо повышения пенсионного возраста причиной протестов стало также намерение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков профессий, в том числе железнодорожников. Несмотря на встречные шаги правительства, профсоюзы пока оставляют в силе новые акции протеста. Они уже объявили о намерении провести 24 января новый день всеобщей мобилизации в форме забастовок и манифестаций.