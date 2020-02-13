США и радикальное движение "Талибан" продвинулись в согласовании сокращения насилия в Афганистане на семь дней. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"США и "Талибан" обсудили предложение о сокращении насилия в Афганистане на семь дней. Я здесь обсуждаю с союзниками это предложение... Мы всегда говорили, что лучшее, если не единственное решение в Афганистане - это политическое соглашение. В этом отношении был достигнут прогресс, и скоро мы сообщим об этом больше", - заявил Эспер в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году.

Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.

В середине января сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским радикальным движением и американской делегацией во главе с Халилзадом.

