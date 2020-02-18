Температурный рекорд 95-летней давности побит в Петербурге во вторник, превышение составило 1,5 градуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ.

"Побит рекорд, сегодня температура воздуха составила плюс 6,2 градуса. Предыдущий рекорд был поставлен 18 февраля 1925 года. Тогда температура воздуха составляла плюс 4,7 градуса", - сказали в управлении.

В Петербурге с начала текущей недели наблюдается сильный ветер. Так, в понедельник была закрыта дамба из-за непогоды и угрозы подъема уровня воды в заливе. Во вторник, по данным городского главка МЧС, в Петербурге также был сильный ветер с порывами до 18 м/с.