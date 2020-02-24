Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в воскресенье достигло 1769 человек, следует из данных ежедневного отчета организации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным ВОЗ на 13.00 (GMT+4), число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 367. Всего случаи заражения за пределами КНР были зафиксированы в 28 странах. Общее число летальных случаев - 17, причем за сутки от COVID-19 скончались шесть человек.

Жертвами нового коронавируса в Китае, по данным ВОЗ, стали уже 2445 человек, общее число зараженных достигло 77042. Ранее китайский минздрав сообщал, что в стране от болезни излечились более 22,8 тысячи человек. Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 78,8 тысяч.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.