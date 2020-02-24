В результате распространения коронавируса в Италии количество жертв от вируса возросло до шести человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RAI.

В государственной больнице Брешии скончалась женщина из Крема, которая была переведена туда вчера и получила положительный результат на коронавирус, передает Day.Az.

Отмечается, что у женщины было онкологическое заболевание.

"Это шестая жертва в Италии от коронавируса. Есть 224 подтвержденных случая коронавируса. В частности, 172 в Ломбардии, 27 в Венето, 18 в Эмилии-Романье, 4 в Пьемонте и 3 в Лацио", - говорится в сообщении.