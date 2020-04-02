Эрдоган и Зеленский обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе разговора обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, особенно сотрудничество в борьбе с новым типом коронавируса (COVID-19).