https://news.day.az/world/1218890.html Эрдоган и Зеленский обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Эрдоган и Зеленский обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в ходе разговора обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, особенно сотрудничество в борьбе с новым типом коронавируса (COVID-19).
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