В Армении заканчиваются тесты на коронавирус
Темпы распространения коронавируса нарастают. Власти демонстрируют признаки паники, но никаких новых шагов для организации борьбы не предпринимается.
Как передает Day.Az, об этом пишет армянская газета "Грапарак".
Вчера Инспекции по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов предупредили, что работа ряда объектов общепита будет приостановлена, а все учреждения, не соблюдающие правила безопасности, будут закрыты.
Никол Пашинян вновь провел прямую трансляцию и прочитал психологическую, моральную проповедь. Министерство здравоохранения распространило заявления о том, кого госпитализируют, а кто будет находиться в изоляции в своих домах.
Наряду со всем этим ходят слухи о том, что тесты на коронавирус заканчиваются, поэтому тестируют только в случае крайней необходимости.
"Ясно одно: в борьбе с вирусом мы должны полагаться только на самих себя", - пишет газета.
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