Индия втайне перебросила новые истребители к границе с Китаем

Индия втайне перебросила на военную авиабазу Амбала в штате Харьяна на севере страны, располагающуюся в около 400 километрах от границы с Китаем, истребители четвертого поколения Rafale, полученные в рамках контракта с Францией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Independent.

Первые 5 из 36 заказанных у Франции самолетов прибыли в Индию в обстановке полной секретности. Так, в четырех районах, находящихся рядом с авиабазой, временно были введены ограничительные меры, запрещающие местным жителям собираться в большие группы. Кроме того, полицейские и военные блокировали дороги близ авиабазы. Также было строго запрещено производить фото- и видеосъемку. Ожидается, что оставшиеся истребители французская сторона передаст индийской до конца 2021 года.

По данным The Independent, полученные самолеты войдут в состав возрождаемой 17-й эскадрильи Военно-воздушных сил Индии "Золотые стрелы", которая в прошлом принимала участие в значимых военных конфликтах, в частности в так называемой Каргильской войне 1999 года - пограничном вооруженном конфликте между Индией и Пакистаном. "Золотые стрелы" были расформированы в 2016-м после того, как индийской армии пришлось списать входившие в ее состав старые МиГ-21 советского производства. Теперь же Нью-Дели надеется серьезно укрепить свои ВВС на случай полномасштабной войны с Китаем. По предварительным подсчетам, индийской стороне для успешного противостояния Пекину потребуется 42 эскадрильи, каждая из которых будет включать в себя от 18 до 24 истребителей. При этом на данный момент в распоряжении страны имеется всего 31 эскадрилья, состоящая преимущественно из устаревших советских самолетов.

26 июня стало известно, что Индия планирует в срочном порядке закупить российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 из-за обострения отношений с Китаем и Пакистаном. Как отмечалось, индийское руководство надеется, что российское оружие лишит противника шанса в случае агрессии добиться превосходства в воздухе. Также сообщалось, что обе стороны снова развернули свои войска на границе.

23 июня Индия и Китай договорились принять меры, чтобы снизить напряжение на спорной приграничной территории в Ладакхе. Это случилось после того, как 16 июня в этом районе десятки солдат индийской армии погибли во время столкновения. В Нью-Дели считают, что это произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво. Помимо этого, индийские СМИ писали о 43 пострадавших и погибших китайцах.